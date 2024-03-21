أسعار النفط ترتفع قليلا بعد انخفاض بنسبة 1.6%

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو أيار 0.6 بالمئة أو 52 سنتا إلى 86.47 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 1.6 بالمئة يوم الأربعاء.كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو أيار 0.5 بالمئة أو 45 سنتا إلى 81.72 دولار للبرميل بعد تراجعها 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة. وانتهى أجل عقد أبريل نيسان يوم الأربعاء بانخفاض 2.1 بالمئة عند 81.68 دولار.وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفضت للأسبوع الثاني. وهبطت المخزونات بشكل غير متوقع بمليوني برميل إلى 445 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مارس آذار، مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 13 ألف برميل.وتراجعت المخزونات مع ارتفاع الصادرات واستمرار مصافي التكرير في زيادة نشاطها. وانخفضت مخزونات البنزين للأسبوع السابع بمقدار 3.3 مليون برميل إلى 230.8 مليون مما يعكس طلبا قويا على الوقود.وأعطت أرقام المخزونات بعض الدعم للسوق بعد أن أثرت التوقعات المتباينة من صناع السياسة في الاحتياطي الاتحادي بشأن تخفيضات الفائدة هذا العام على الأسعار في وقت سابق.وثبّت المركزي الأمريكي يوم الأربعاء أسعار الفائدة في نطاق 5.25 إلى 5.50 بالمئة، إلا أن صناع السياسة أبقوا بالكاد على توقعاتهم لثلاثة تخفيضات للفائدة هذا العام مما يعني أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول.وقد يعني بقاء المعدلات مرتفعة لفترة أطول انخفاض النمو الاقتصادي، مما قد يؤثر على الطلب على الوقود في المستقبل، بحسب رويترز.