المؤثرات على أسعار الخام تعاكس بعضها.. خلاصة أداء النفط في أسبوع

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو أيار 35 سنتا لتبلغ عند التسوية 85.43 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 44 سنتا لتبلغ عند التسوية 80.63 للبرميل. وسجل كلا الخامين تغيرا بأقل من واحد بالمئة خلال الأسبوع.وقال جون كيلدوف الشريك في شركة أجين كابيتال إن "الجميع يترقبون ما ستحمله عطلة نهاية الأسبوع بالنسبة لغزة"، مضيفا أن محادثات السلام الناجحة ستدفع المسلحين الحوثيين في اليمن إلى السماح لناقلات النفط بالمرور عبر البحر الأحمر.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس إنه يعتقد أن المحادثات في قطر يمكن أن تتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس.وفي حين أن وقف إطلاق النار المحتمل يعني أن الخام قد يتحرك بحرية أكبر على مستوى العالم، فإن انخفاض عدد منصات النفط الأمريكية وإمكانية خفض أسعار الفائدة الأمريكية ساعدا في دعم الأسعار، بحسب رويترز.