"من لديه أموال فليقرضها لأخيه".. البنك المركزي يوجز مصير مبادرات القروض السكنية

وقال نائب محافظ البنك عمار حمد خلف، إن البنك المركزي سبق أن قلل المبالغ الخاصة بمبادرته للسكن وفق سياسته كونه يسيطر على الكتلة النقدية، باعتبارها مبادرة لمدة معينة وليست مستمرة، مشيرا الى ان تقليل مبادرة البنك المركزي الخاصة بالقروض السكنية أدى إلى صعوبة حصول المواطنين عليها".وأوضح انه من واجب المصارف تعبئة مدخرات الأفراد وتوفير التمويل لهم لشراء وحدات سكنية أو غيرها من احتياجات المواطنين، مشيرا الى ضرورة التركيز على المصارف التي تقوم بدورها كوسيط مالي بين المدخرين والمقترضين.وأكد وجود صعوبة في الحصول على مبالغ المبادرة من قبل المواطنين بسبب الطلب الكبير من قبلهم لشراء وحدات سكنية نتيجة النقص الحاصل فيها تقابله تخصيصات محدودة في هذا المجال.