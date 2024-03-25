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سوقها يقارب الـ3 تريليون دولار.. اقبال عالمي على "العملات المشفرة" وأرباح واعدة متوقعة
اقتصاد
2024-03-25 | 04:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
667 مشاهدة
السومرية نيوز-اقتصاد
يشهد سوق العملات المشفرة عالميًا، تحولا كبيرًا خاصة بعد الانخفاض في عام 2023 نتيجة الوضع الاقتصادي في العالم، لكن مع بداية عام 2024، وصلت عملة البيتكوين الى اعلى مستوى عند 45.2 دولارًا، ووصل سوق العملات المشفرة العالمي الى 1.7 تريليون دولار في 2 يناير 2024.
وبحسب مجلة فوربس، فأن اعتماد العملات المشفرة في البلدان النامية في جميع أنحاء العالم، بدأ يتزايد، مع تركيز خاص في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا اعتبارًا من عام 2022، حتى ان السفلادور مثلا اعترفت في عام 2021 بالبيتكوين كعملة، وفي عام 2022، حذت جمهورية أفريقيا الوسطى حذوها.
ووفقًا لإحصائيات فوربس، اعتبارًا من 9 مارس 2024، بلغ سوق العملات المشفرة 2.72 تريليون دولار، ومنذ بداية عام 2024 أظهرت عملات بيتكوين وايثيريوم نموًا تجاريًا مستقرًا بشكل ملحوظ، مما يجعله عامًا واعدًا للعملات المشفرة.
يشير تقرير حجم سوق العملات المشفرة إلى أن ملكية العملات المشفرة العالمية زادت بنسبة 34% في عام 2023 وحده، من بين 580 مليون شخص اشتروا العملات المشفرة في عام 2023، زادت ملكية إيثريوم بنسبة 39%، بينما شهد مستخدمو بيتكوين زيادة بنسبة 33%.
ادناه قائمة بأعلى 5 دول امتلاكا للعملات المشفرة
فيتنام
من بين عدد سكانها الكلي البالغ 98.8 مليون شخص، هناك 20 مليون شخص يمتلكون عملات مشفرة في 2023، أي ان 20% من سكان فيتنام لديهم عملات مشفرة.
البرازيل
من بين عدد سكان يبلغ اكثر من 216 مليون نسمة، هناك 26 مليون شخص يمتلكون عملات مشفرة في عام 2023، أي ان 12% من سكان البرازيل يمتلكون عملات مشفرة.
الولايات المتحدة
من بين عدد سكانها الكلي البالغ 339 مليون نسمة، هناك 53 مليون شخص يمتلكون عملات مشفرة في عام 2023 في الولايات المتحدة الامريكية، مايعني ان 15% من السكان لديهم عملات مشفرة.
الصين
من اجمالي السكان البالغ 1.4 مليار نسمة، هناك 59 مليون شخص يمتلكون عملات مشفرة في عام 2023 في الصين، وبنسبة تبلغ 5.5% من اجمالي السكان.
الهند
من بين اجمالي سكان يبلغ 1.4 مليار نسمة، هناك 93.5 مليون شخص يمتلكون عملات مشفرة في عام 2023، أي قرابة 7% من السكان.
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