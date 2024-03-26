تقلّص المعروض يرفع أسعار النفط لليوم الثاني تواليًا

السومرية نيوز-اقتصاد



تتجه أسعار النفط اليوم الثلاثاء، نحو الارتفاع لليوم الثاني على التوالي بعد أن استقرت بفعل توقعات بتقلص الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج الروسية والهجمات على مصافي التكرير الروسية.





ارتفع النفط الخام بسبب مشكلات جانب العرض واستمرار التوترات في الشرق الأوسط، وفقًا لرويترز.



وارتفع خام برنت 23 سنتا إلى 86.98 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 28 سنتا إلى 82.23 دولار.ارتفع النفط الخام بسبب مشكلات جانب العرض واستمرار التوترات في الشرق الأوسط، وفقًا لرويترز.