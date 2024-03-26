بتعديلات جديدة.. موعد متوقع لوصول جداول الموازنة الى البرلمان

وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي إنَّ "جداول موازنة 2024 لم تصل إلى الآن من الحكومة على الرغم من أننا في شهر آذار وكان يفترض أن ترسلها الحكومة قبل نهاية العام الماضي وتقدم للبرلمان للمصادقة عليها".وأشار الى ان وزارة المالية أنجزت التعديلات المقترحة على الموازنة، كما ان وزارة التخطيط أكملت الموازنة الاستثمارية".وبين أن "الجداول الان في هيئة المستشارين لدى مكتب رئيس الوزراء وتم طرحها على رئيس الوزراء"، متوقعاً أن "تصل التعديلات على موازنة 2024 إلى مجلس النواب قبل عيد الفطر المبارك".