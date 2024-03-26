سر انخفاض الدولار.. السوق الموازية فقدت زبائنها والاقبال على المنصة ارتفع 4 أضعاف

وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف إن المعاملات عبر المنصة الإلكترونية للبنك المركزي – التي تضمن الامتثال لنظام سويفت – شهدت زيادة كبيرة، والعديد من معاملات التجارة الخارجية تتم الآن عبر المنصة"، بحسب فرانس برس.وأضاف أنه "في بداية عام 2023، كانت المعاملات تبلغ 50 مليون دولار يوميا، والآن لدينا حوالي 200 مليون دولار، وهو ما يتناسب مع حجم الاقتصاد العراقي".وقال خلف "لاحظنا أن حالات الرفض من قبل الفيدرالي الأمريكي على الحوالات تراجعت في الآونة الأخيرة لأن البنوك أدركت المتطلبات الدولية ولأن التجار يعرفون بشكل أفضل ما هو المطلوب لتحويل أموالهم".وقال خلف: "نحن على تواصل دائم مع وزارة الخزانة الأميركية لمحاولة رفع الحظر عن بعض المصارف"، آملا أن تسفر المحادثات "عن نتائج جيدة وإيجابية".ولعل هذا الامر يكشف السر الحقيقي لتراجع أسعار صرف الدولار امام الدينار، حيث ان لم يتبق سوى جزء بسيط قد يعادل 25 مليون دولار يوميًا فقط يقوم بشراء الدولار من السوق الموازية، اما باقي أنواع التجارة الخارجية بدأت تتم عبر البنك المركزي وبشكل اصولي وفق الأرقام المعلنة.