تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار

وبحلول الساعة 03:10 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2176.29 دولارا للأوقية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2175.20 دولارا.وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة أمام منافسيه، مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرىوارتفعت أسعار الذهب أكثر من 5% حتى الآن هذا العام وسجلت مستوى قياسيا مرتفعا الأسبوع الماضي، مدعومة بزيادة الرهانات على تيسير بنك الاحتياطي الفيدرالي واستمرار الطلب على الملاذ الآمن ومشتريات البنوك المركزية وسط التوترات الجيوسياسية.يتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة لقياس متى قد يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدةواستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.42 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 902.15 دولار، ونزل البلاديوم 0.6% إلى 988.15 دولارا.