لخمس سنوات.. العراق يوقع عقد لتوريد الغاز من إيران

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوقع عقد توريد الغاز مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لمدة خمس سنوات، وبمعدلات ضخ تصل لـ(٥٠ مليون متر مكعب يومياً)".وأضاف، أنه "تتفاوت كمياته بحسب حاجة المنظومة، لصالح إدامة زخم عمل محطات الانتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وريثما يكتمل تأهيل حقول الغاز الوطنية وسد حاجه الكهرباء".