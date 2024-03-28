أسعار النفط تتعافى من خسائر جلستين متتاليتين

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو أيار 29 سنتا أو ما يعادل 0.34 بالمئة إلى 86.38 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة تسليم يونيو حزيران الأكثر تداولا 28 سنتا بما يعادل 0.33 بالمئة إلى 85.69 دولار.أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو أيار فارتفعت 41 سنتا أو 0.50 بالمئة إلى 81.76 دولار للبرميل.وفي الجلسة الماضية، تعرضت أسعار النفط لضغوط بعد أن ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية على غير المتوقع الأسبوع الماضي مدفوعة بارتفاع واردات الخام وتباطؤ الطلب على البنزين، ومع ذلك، كانت الزيادة في مخزونات النفط الخام أقل من توقعات معهد البترول الأمريكي، بحسب رويترز.وقال محللو جيه.بي مورجان في مذكرة "الأسواق تجتمع على أن خفض كل من الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة سيبدأ في يونيو". وتدعم أسعار الفائدة المنخفضة الطلب على النفط.