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شح المعروض يدفع أسعار النفط للارتفاع
اقتصاد
2024-03-28 | 12:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
725 مشاهدة
سجلت أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعا لتتعافى من انخفاض لجلستين متتاليتين مع توقع المستثمرين حدوث شح في المعروض بسبب توقعات على نطاق واسع أن يبقي تحالف أوبك+ على خفضه الحالي للإنتاج.
بحلول الساعة 13:48 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ايار بواقع 1.23 دولار أو ما يعادل 1.4 بالمئة إلى 87.32 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة تسليم حزيران الأكثر تداولا 90 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 86.31 دولار. وتنتهي صلاحية العقود تسليم ايار اليوم الخميس.
أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم ايار فارتفعت 1.03دولار أو 1.3 بالمئة إلى 82.38 دولار للبرميل.
ويتجه كلا الخامين لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي.
وفي الجلسة الماضية، تعرضت أسعار النفط لضغوط بعد أن ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية على غير المتوقع الأسبوع الماضي مدفوعة بارتفاع واردات الخام وتباطؤ الطلب على البنزين، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.
ومع ذلك، كانت الزيادة في مخزونات النفط الخام أقل من توقعات معهد البترول الأميركي.
وتدعم أسعار الفائدة المنخفضة الطلب على النفط.
وسيترقب المستثمرون المؤشرات من اجتماع الأسبوع المقبل للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وتسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية في رفع توقعات حدوث اضطراب محتمل في الإمدادات، لكن من غير المرجح أن تجري أوبك+ أي تغييرات في سياسة إنتاج النفط حتى الاجتماع الوزاري الكامل في حزيران.
المحرر:
سعد أحمد
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