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أسعار الذهب تسجل أكبر زيادة شهرية منذ نوفمبر 2022

اقتصاد

2024-03-28 | 12:53
أسعار الذهب تسجل أكبر زيادة شهرية منذ نوفمبر 2022
216 مشاهدة

ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، متجهة إلى تسجيل أكبر زيادة شهرية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وذلك بعد مكاسب كبيرة بدعم من رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والطلب القوي على الملاذ الآمن ومشتريات البنوك المركزية.

وبحلول الساعة 1059 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2212.47 دولار للأوقية (الأونصة)، في طريقه لتسجيل زيادة شهرية تزيد عن 8% وثاني زيادة فصلية على التوالي. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 % إلى 2232.60 دولار.

وسجل الذهب مستوى قياسياً الأسبوع الماضي بعد أن توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، وبقي منذ ذلك الحين بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق مع ترقب المتعاملين لبيانات أمريكية يمكن أن تؤثر على الاستراتيجية النقدية للبنك المركزي، بحسب "رويترز".

ويترقب المستثمرون الآن تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدوره غداً الجمعة بحثا عن مؤشرات على توقيت خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المتعاملون حالياً بنسبة 64% أن يبدأ مجلس الاحتياطي في خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران المقبل، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.67 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين% إلى 900.10 دولار وصعد البلاديوم 1.6% إلى 999.12 دولار. ويتجه المعادن الثلاثة إلى تحقيق مكاسب شهرية.
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