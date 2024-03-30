تراجع في انتاج أكبر منتج للنفط في العالم

وأظهرت البيانات أن إنتاج النفط الخام في تكساس انخفض أيضا في يناير كانون الثاني إلى 5.361 مليون برميل في اليوم، في نزول بنحو خمسة بالمئة عن الشهر السابق، وانخفض الإنتاج في نورث داكوتا نحو 13 بالمئة إلى 1.122 مليون برميل في اليوم.ووصل إنتاج النفط الخام الأمريكي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 13.3 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول الماضيين. وأنتجت ولايات تكساس ونورث داكوتا ونيو مكسيكو، وهي الولايات الرئيسية المنتجة للنفط، كميات قياسية من الخام في الشهرين المذكورين.ومع ذلك، تسبب الطقس البارد في يناير كانون الثاني في تراجع إنتاج النفط في نورث داكوتا بما يقارب النصف إلى ما بين 600 ألف و650 ألف برميل يوميا، حسبما قالت هيئة خطوط الأنابيب بالولاية في ذلك الوقت. وتأثرت أيضا مناطق إنتاج النفط الرئيسية الأخرى في الولايات المتحدة.وأثر الطقس أيضا على استهلاك وقود السيارات في يناير كانون الثاني إذ انخفضت إمدادات البنزين، وهي مؤشر على الطلب، بنحو 600 ألف برميل يوميا إلى 8.2 مليون في أدنى مستوى منذ عامين، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.وذكرت الإدارة أن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات الثماني والأربعين السفلى بالولايات المتحدة انخفض بنحو 3.6 بالمئة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 114.1 مليار قدم مكعبة يوميا في يناير كانون الثاني، مقارنة بنحو 118.4 مليار قدم مكعبة يوميا في ديسمبر كانون الأول.وانخفض الإنتاج الشهري في ولاية تكساس في يناير كانون الثاني 4.6 بالمئة إلى 33.5 مليار قدم مكعبة يوميا، مقارنة بنحو 35.1 مليار قدم مكعبة يوميا في ديسمبر كانون الأول، كما انخفض الإنتاج الشهري في بنسلفانيا 1.5 بالمئة إلى 21.3 مليار قدم مكعبة يوميا.