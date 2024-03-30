احصائيات جديدة عن صادرات إيران إلى العراق

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
تل الراهب
من
08:20 AM
الى
08:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مستشار السوداني لـ السومرية: الحكومة جادة بتغيير سلم الرواتب
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-485249-638473893614282514.jpg
احصائيات جديدة عن صادرات إيران إلى العراق
اقتصاد
2024-03-30 | 05:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
763 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
تشير الإحصاءات التجارية إلى تصدير إيران ما يقارب الـ 113 مليون طن من السلع غير النفطية بقيمة 40.5 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الإيراني المنصرم (21 مارس 2023 حتى 21 يناير 2024)، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 9% في الوزن وانخفاضا بنسبة 11% في القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكانت وجهات التصدير الخمس الرئيسية لإيران خلال تلك الفترة هي الصين بـ 11.5 مليار دولار، والعراق بـ 7.7 مليار دولار، والإمارات بـ 5.2 مليار دولار، وتركيا بـ 5 مليارات دولار والهند بـ 1.8 مليار دولار. وبناء على ذلك، بلغت حصة وجهات التصدير الخمس الرئيسية للبلاد، خلال هذه الفترة، 74% من إجمالي قيمة الصادرات، وشكلت الصين والعراق أكثر من 47% من إجمالي صادرات البلاد، مما يوضح أهمية هذين البلدين في صادرات إيران، بحسب وسائل اعلام إيرانية.
ولطالما كانت صادرات إيران إلى العراق خلال الأعوام 2013 إلى 2023 مصحوبة بصعود وهبوط، لكنها نمت بمعدل 5.5% خلال الفترة المذكورة بالأعلى. وأدى تصدير 63.1% من الغاز الطبيعي و10.9% من الحديد أو قضبان الصلب إلى ارتفاع صادرات إيران إلى العراق بنحو 71% في عام 2022 مقارنة بعام 2013.
وفي عام 2022، على الرغم من استمرار الصادرات إلى هذا البلد في الارتفاع للعام الثاني على التوالي، إلا أن معدل نموها شهد تباطأ واضحا. وبلغت قيمة صادرات إيران إلى العراق عام 2022 نحو 10.3 مليار دولار، وهي أعلى كمية صادرات إلى هذا البلد خلال العقد قيد الاستعراض، حيث شهدت نمواً بنسبة 15.5% مقارنة بعام 2021.
لكن خلافا للاتجاه التصاعدي الذي تشهده الصادرات إلى العراق حتى نهاية عام 2022، يبدو أن هذا الاتجاه لم يستمر في عام 2023. لأن الاحصائيات التي نشرتها الجمارك للأشهر العشرة الأولى من العام الإيراني المنصرم (21 مارس 2023 حتى 21 يناير 2024)، تظهر أن الصادرات إلى العراق شهدت رقما قدره 7.7 مليار دولار، مما يشير إلى انخفاضها في القيمة بنسبة 13% مقارنة بعام 2022.
ولا تتنوع صادرات إيران إلى العراق كثيرا، وتشكل السلع العشر الرئيسية التي ستصدرها إيران إلى هذا البلد في عام 2022 نحو 52% من إجمالي قيمة صادراتها. وكان الغاز الطبيعي المسال أهم سلع التصدير الإيرانية إلى العراق بحصة قدرها 37% من إجمالي قيمة الصادرات. وبطبيعة الحال، فإن صادرات إيران من الغاز الطبيعي المسال إلى العراق تسير في اتجاه تصاعدي منذ عام 2021 ووصلت إلى حوالي 3.8 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 56%. كما تظهر مقارنة صادرات الغاز الطبيعي المسال عام 2021 بعام 2018 أن صادرات هذا المنتج زادت بنحو الضعف.
وتعتبر قضبان وبلاط الحديد أو الفولاذ ثاني وثالث أهم سلع التصدير الإيرانية إلى العراق، والتي شكلت في عام 2022 حوالي 7% و1.3% من إجمالي قيمة الصادرات إلى العراق، على التوالي. ويظهر اتجاه تصدير قضبان الحديد على مدى 10 سنوات أنه على الرغم من أن تصدير هذا المنتج إلى العراق كان يتزايد بسرعة منذ عام 2016، إلا أن هذا الاتجاه توقف في عام 2022 ووصلت قيمة صادراته إلى 708 ملايين دولار بانخفاض قدره حوالي 10%.
كما شهدت صادرات البلاط إلى العراق ارتفاعاً طفيفاً خلال الفترة التي يتناولها هذا التقرير منذ عام 2017، ووصلت إلى 130 مليون دولار عام 2023 بنمو حوالي 2% مقارنة بعام 2021.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مستشار السوداني لـ السومرية: الحكومة جادة بتغيير سلم الرواتب
محليات
29.65%
17:23 | 2024-03-28
مستشار السوداني لـ السومرية: الحكومة جادة بتغيير سلم الرواتب
17:23 | 2024-03-28
الأمطار الأخيرة تكشف عن "كنز أثري" في قضاء كلار (صور)
محليات
25.61%
05:09 | 2024-03-29
الأمطار الأخيرة تكشف عن "كنز أثري" في قضاء كلار (صور)
05:09 | 2024-03-29
طقس العراق.. المحافظات ينتظرها "عيد ممطر بغزارة"
محليات
24.54%
02:42 | 2024-03-30
طقس العراق.. المحافظات ينتظرها "عيد ممطر بغزارة"
02:42 | 2024-03-30
مكتب السيد الصدر يعلن تشكيل لجان مركزية
محليات
20.2%
15:16 | 2024-03-28
مكتب السيد الصدر يعلن تشكيل لجان مركزية
15:16 | 2024-03-28
المزيد
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣٠ آذار الى ٥ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-03-30
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣٠ آذار الى ٥ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-03-30
بالمختزل
احمد الفتلاوي، المنسق العام لشؤون المحافظات - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-29
بالمختزل
احمد الفتلاوي، المنسق العام لشؤون المحافظات - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-29
أغمض عينيك
الحلقة ١٩ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-29
أغمض عينيك
الحلقة ١٩ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-29
تل الراهب
الحلقة 19 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-29
تل الراهب
الحلقة 19 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-29
العراق في دقيقة
29-03-2024 | 2024
13:30 | 2024-03-29
العراق في دقيقة
29-03-2024 | 2024
13:30 | 2024-03-29
من كثر حبي لك
الحلقة ١٩ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-29
من كثر حبي لك
الحلقة ١٩ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-29
حديث رمضان 2024
ذكرى إستشهاد الامام علي (عليه السلام) - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-29
حديث رمضان 2024
ذكرى إستشهاد الامام علي (عليه السلام) - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-29
خل نتصالح
واقع آليم ومناشدات براتب الرعاية - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-29
خل نتصالح
واقع آليم ومناشدات براتب الرعاية - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-29
جولة رمضانية
قصر ابراهيم باشا ومتحف الخاقاني - الحلقة 14 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-29
جولة رمضانية
قصر ابراهيم باشا ومتحف الخاقاني - الحلقة 14 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-29
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣٠ آذار الى ٥ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-03-30
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣٠ آذار الى ٥ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-03-30
بالمختزل
احمد الفتلاوي، المنسق العام لشؤون المحافظات - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-29
بالمختزل
احمد الفتلاوي، المنسق العام لشؤون المحافظات - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-29
أغمض عينيك
الحلقة ١٩ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-29
أغمض عينيك
الحلقة ١٩ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-29
تل الراهب
الحلقة 19 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-29
تل الراهب
الحلقة 19 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-29
العراق في دقيقة
29-03-2024 | 2024
13:30 | 2024-03-29
العراق في دقيقة
29-03-2024 | 2024
13:30 | 2024-03-29
من كثر حبي لك
الحلقة ١٩ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-29
من كثر حبي لك
الحلقة ١٩ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-29
حديث رمضان 2024
ذكرى إستشهاد الامام علي (عليه السلام) - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-29
حديث رمضان 2024
ذكرى إستشهاد الامام علي (عليه السلام) - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-29
خل نتصالح
واقع آليم ومناشدات براتب الرعاية - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-29
خل نتصالح
واقع آليم ومناشدات براتب الرعاية - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-29
جولة رمضانية
قصر ابراهيم باشا ومتحف الخاقاني - الحلقة 14 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-29
جولة رمضانية
قصر ابراهيم باشا ومتحف الخاقاني - الحلقة 14 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-29
رمضان 2024
خير وبركة مع العائلة
برامج
السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل ستقلل الباصات من الزحامات المرورية؟
نعم حل ممتاز
نعم حل ممتاز
لن تحل المشكلة
لن تحل المشكلة
المشكلة مو بالنقل
المشكلة مو بالنقل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.