تجارة العراق مع تركيا خلال أول شهرين لـ2024.. ارتفاع صادراته 47% واستيراداته 31%

واظهرت بيانات التجارة التركية التي تابعتها السومرية نيوز، ان مجموع استيرادات العراق من تركيا خلال الشهر الأول والثاني من العام الحالي 2024، بلغ ماقيمته 2.16 مليار دولار، مقارنة بـ1.6 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.وبلغت استيرادات العراق من تركيا في يناير 2024 ماقيمته 1.09 مليار دولار، فيما بلغت في فبراير 1.07 مليار دولار، ومقارنة مع نفس الفترة من العام 2023، كانت استيرادات العراق من تركيا في يناير 2023 تبلغ 863 مليون دولار، وفي فبراير 2023 بلغت 728 مليون دولار وبمجموع بلغ 1.6 مليار دولار في اول شهرين من 2023.اما صادرات العراق من تركيا، فارتفعت بنسبة 47% في اول شهرين من العام الحالي 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.حيث بلغت صادرات العراق الى تركيا شهر يناير 120 مليون دولار، وبلغت في فبراير 115 مليون دولار، ليكون المجموع 236 مليون دولار، مقارنة بـ160 مليون دولار فقط كان العراق قد صدر بها الى تركيا في اول شهرين من العام 2023.