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إعلان "مبهم" ورقمان غريبان من النفط.. كيف انخفض حرق الغاز 26% "فجأة"؟
اقتصاد
2024-03-31 | 05:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,112 مشاهدة
السومرية نيوز-خاص
صدر يوم أمس السبت، اعلان مر مرور الكرام ربما، بالرغم من حجم أهميته، حيث أعلنت وزارة النفط ارتفاع نسبة استثمار الغاز المصاحب الى 61% وأن الغاز المستثمر بلغ 1916 مقمق يوميًا، الا انه يحمل "غرابة" بحجم أهميته.
وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر قال في ان "قطاع استثمار الغاز يشهد نمواً وارتفاعاً في كميات استثمار الغاز المصاحب، حيث بلغت كمية الغاز المستثمر أكثر من (1916) مقمق باليوم، الذي يشكل مانسبته أكثر من (61%) من كمية الغاز المنتج الذي يبلغ 3120 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم).
تجري السومرية نيوز مراجعة ومقارنة رقمية، للتحقق من مدى "منطقية" هذه الأرقام والبيان الصادر من وزارة النفط، حيث يتبين ان هنالك رقمان غريبان في القصة.
بدايةً، يرتبط حجم الغاز المصاحب بحجم انتاج النفط، أي انه كلما كان هناك انتاج اكبر من النفط كان هناك انتاج اكبر من الغاز المصاحب وبالعكس، فعلى سبيل المثال، انخفض انتاج الغاز المصاحب في العراق في عام 2020 الى 28 مليار متر مكعب، مقارنة بعام 2019 الذي بلغ فيه الإنتاج 32 مليار متر مكعب، وذلك نتيجة لانخفاض انتاج النفط بسبب اغلاق كورونا.
*كيف ارتفع انتاج الغاز المصاحب بينما النفط انخفض؟!
في عام 2022، كان انتاج العراق من النفط يبلغ 4.4 مليون برميل يوميًا، انتج قبالتها اكثر من 2900 مقمق يوميًا من الغاز المصاحب (مستثمر ومحروق).
وبينما يبلغ انتاج العراق حاليًا من النفط 4 ملايين برميل نفط يوميًا، تقول وزارة النفط ان انتاج الغاز المصاحب الإجمالي بلغ 3120 مقمق يوميًا!، وهذا امر غريب، يتطلب ان يكون انتاج العراق من النفط حاليًا اكثر من 4.7 مليون برميل يوميًا ليتمكن من تحقيق انتاج هذه الكمية من الغاز المصاحب.
*رقم غريب آخر!
وحمل بيان وزارة النفط رقمًا غريبًا اخر، متمثلا بحجم الغاز "المستثمر" من اجمالي الغاز المصاحب، حيث بلغ بحسب بيان وزارة النفط 1916 مقمق يوميًا.
لكن حتى قبل اشهر، كان اجمالي الغاز المنتج الكلي يبلغ 2800 مقمق، يستثمر منه 1500 مقمق، ويحرق منه 1300 مقمق، الامر الذي يطرح تساؤلات عن كيفية "قفز" الغاز المستثمر من 1500 مقمق الى اكثر من 1900 مقمق يوميًا، أي انه ارتفع 400 مقمق يوميًا، او بنسبة تفوق الـ26% في الوقت الذي لم يعلن عن انجاز أي مشروع من مشاريع إيقاف حرق الغاز المصاحب التي لاتزال قائمة وجاري العمل بها ولم تنجز حتى الان، ومن المفترض انها تتطلب 3 الى 5 سنوات لانجازها.
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