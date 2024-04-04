وأوضحت بيانات التداول أن سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو في بورصة "إنتركونتيننتال" لندن "ICE" ارتفع فوق 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 29 أكتوبر 2023.وارتفع سعر "خام برنت" بنسبة 0.51%، ليصل إلى 90.02 دولار للبرميل.وكان تداول "خام برنت" عند 90.6 دولار (+1.17%)، وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط للتسليم في مايو بنسبة 0.14% لتصل إلى 85.8 دولار للبرميل.