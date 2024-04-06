لمخاوف من صراع في الشرق الأوسط.. أسعار النفط العالمية تكتسب دولارًا كاملًا

وارتفع خام برنت 52 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 91.17 دولار للبرميل عند التسوية، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.37 بالمئة إلى 86.91 دولار للبرميل.وسجل الخامان القياسيان عند التسوية يوم الخميس أعلى المستويات منذ أكتوبر تشرين الأول، فيما يتجه الخامان لتسجيل مكاسب تتجاوز أربعة بالمئة هذا الأسبوع، ليواصلا الصعود للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن توعدت إيران ثالث أكبر منتج في أوبك بالثأر من الكيان الصهيوني بعد هجوم أسفر عن مقتل عدد من كبار العسكريين الإيرانيين، بحسب رويترز.