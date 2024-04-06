متقدم بأسعار المطاعم لكن البقالة أرخص.. ما مرتبة العراق بتكلفة المعيشة عالميًا؟

وجاء العراق في المرتبة 85 من اصل 132 دولة بالغلاء وتكلفة المعيشة لعام 2024، فيما جاء بالمرتبة الثامنة عربيًا بالغلاء بعد كل من قطر، الامارات، لبنان، البحرين، الأردن، الكويت، السعودية".اما في كلفة الايجار، جاء العراق بالمرتبة 81 عالميًا، فيما جاء بالمرتبة 89 عالميًا بتكلفة البقالة، وبالمرتبة 75 بأسعار المطاعم، وجاء بالمرتبة 68 عالميًا بالقوة الشرائية.