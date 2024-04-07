النفط ينهي اسبوعه بمكاسب 5% وسعر برميل فوق الـ90 دولارًا

وارتفع خام برنت في جلسة أمس الأول 52 سنتًا أو 0.57% إلى 91.17 دولارًا للبرميل عند التسوية، فيما زاد بنسبة 4.8% على مدار الأسبوع.كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتًا أو 0.37% إلى 86.91 دولارًا للبرميل، في حين سجل مكاسب أسبوعية 4.5%.وسجل الخامان القياسيان عند التسوية في تعاملات الخميس أعلى المستويات منذ أكتوبر، وفق "رويترز".وتواصل أسعار النفط الصعود للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أنْ توعَّدت إيران ثالث أكبر منتج في "أوبك" بالثأر من تل ابيب بعد هجوم أسفر عن مقتل عدد من كبار العسكريين الإيرانيين.وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها -وعلى رأسهم روسيا- هذا الأسبوع على سياسة إمدادات النفط دون تغيير، وضغطت على بعض الدول لزيادة الالتزام بتخفيضات الإنتاج.