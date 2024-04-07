بغداد تسلم أربيل 430 مليار دينار لتمويل رواتب آذار

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مبلغ 430 مليار و190 مليون دينار أودع في الحساب المصرفي لوزارة المالية الكردستانية من قبل وزارة المالية الاتحادية وذلك كجزء من تمويل رواتب شهر آذار الماضي".وأطلقت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، الخميس (4 نيسان 2024) تمويلات الرواتب لموظفي إقليم كردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم، وذلك ضمن التخصيصات المالية لشهر آذار لسنة 2024.