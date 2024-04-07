إليك أكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد الدولي.. هل العراق من بينها؟

لكن مع اللغط الذي أثاره جرّاء حالات التعثر الاقتصادي التي ضربت بلدانا بعد اللجوء إليه نستعرض في هذا الموضوع أكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد الدولي، ومن بينها دول عربية.من أكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد الدولي؟.. سؤال يتردد على ألسنة كثيرين، ويجيب عليه الموقع الرسمي للمؤسسة المركزية التي يقع مقرها في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية.وينشر صندوق النقد إحصاءات محدثة باستمرار حول حجم القروض لكافة الدول الأعضاء، وكان آخر تحديث لها في الرابع من أبريل/نيسان الجاري|.واستنادا إلى هذه الإحصاءات، يمكننا تكوين قائمة بأكثر الدول المدينة لصندوق النقد بشكل تنازلي.ينبغي ملاحظة أن صندوق النقد الدولي يعتمد في حساباته على ما يسمى "حقوق السحب الخاصة" وهي أصول احتياطية دولية ليست عملة في حد ذاتها، لكن قيمتها تعتمد على سلة تتألف من 5 عملات: الدولار الأميركي واليورو والرنمينبي الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني البريطاني.ووفقا للموقع الرسمي لصندوق النقد، فإن كل حق سحب خاص يعادل نحو 1.325 دولار.إليكم ترتيب أكثر 10 دول استدانة من صندوق النقد الدولي على مستوى العالم بتاريخ 4 أبريل/نيسان 2024 وفقا للإحصاءات المنشورة على موقعه الرسمي:*الدول الأفريقية الأكثر استدانة من صندوق النقد الدولي بتاريخ 4 أبريل/نيسان 2024:*الدول العربية الأكثر استدانة من صندوق النقد الدولي بتاريخ 4 أبريل/نيسان 2024:نشر الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي أيضا إحصاءات حول نسبة دين الحكومات المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 علما أن هناك بعض الدول لا توجد لها بيانات مثل لبنان -التي وردت نسبتها في تقرير آخر للبنك الدولي- ومصر وسوريا وغيرها.استنادا إلى تلك الإحصاءات، هذا ترتيب أكثر 10 بلدان ديونا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي:*أكثر 10 بلدان عربية في نسبة الدين المركزي مقارنة بالناتج المحلي الإجماليموقع "إيه-زد كوتس" المتخصص في نقل التصريحات اللافتة في شتى المجالات نشر تقريرا حول أبرز مقولات المشاهير عن صندوق النقد الدولي وفقا لما يلي:-"يحكم العالم مؤسسات ليست ديمقراطية أمثال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية" (الكاتب البرتغالي الراحل جوزيه ساراماغو).-"الضغط الذي يمارسه صندوق النقد الدولي مفيد جدا لي للدفع من أجل هذا الإصلاح. بهذا المعنى، أعتقد أن صندوق النقد الدولي مفيد جدا لمجتمع فضائي". (الرئيس الكوري الجنوبي الراحل كيم داي جونغ).-"مصالح صندوق النقد الدولي تمثل المصالح الدولية الكبرى التي يبدو أنها تترسخ وتتركز حاليا في وول ستريت" (تشي جيفارا المناضل الأرجنتيني الماركسي الراحل).-"يبتلع القادة المسلمون نصيحة قوى وهيئات غربية أمثال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حتى بالرغم من علمهم بعواقبها السيئة على شعوبهم" (الداعية الإسلامي الإندونيسي أبو بكر باعشير).-"أعتقد أن صندوق النقد الدولي ساعد على تفجير الأزمة الإندونيسية" (الاقتصادي الأميركي جيفري ساكس).-"إن ثقافة الموت تفرضها المصالح الاقتصادية والسياسية وغرور السلطة والفساد. ألوم العالم الأول على أخذهم ثرواتنا على مدار أعوام طويلة. أتحدث عن القوى العظمى التي تسيطر على حياة العالم، لا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. لقد تسبب هؤلاء وتسامح مع موت شعوبنا. هؤلاء مسؤولون عن نهب العالم الثالث. الصمت يمثل أيضا جزءا من القمع". (ناشطة حقوق الإنسان الغواتيمالية ريجوبرتا مينشو).-"البرامج النيوليبرالية في مصر تعني نموا إحصائيا مثلما كان عليه الوضع قبل الربيع العربي. لقد كانت مصر مثل الطفل المدلل بالنسبة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي من حيث الإدارة الاقتصادية الرائعة والإصلاحات العظيمة. المشكلة الوحيدة هي أن ذلك وجه إلى معظم السكان ضربة في الصميم حيث تنخفض الأجور، وتُمحى الفوائد ويتلاشى الطعام المدعم. ويتزامن ذلك مع مركزية كبيرة للثروة وقدر كبير من الفساد" (الفيلسوف الأميركي الشهير نعوم تشومسكي).-"لقد أصابت الصدمة بلا شك اقتصاديي صندوق النقد الدولي جراء الفشل الذريع لوصفاتهم على مدار أعوام، وانهيار الصرح الفكري للنظرية الاقتصادية التي كانوا يعتمدون عليها". (الفيلسوف الأميركي الشهير نعوم تشومسكي).-"صندوق النقد الدولي بمثابة اتحاد مافيا دولي. إنهم كأسماك القرش في مجال القروض في صورة الملاذ الأخير" المحلل الاقتصادي الأميركي جيرالد (جيرالد سيلينتي).صحيفة آسيا تايمز، التي يقع مقرها في هونغ كونغ، نشرت تقريرا حول المصير المؤلم الذي آل إليه الزعيم الإندونيسي الراحل سوهارتو الذي أدى صندوق النقد الدولي إلى نهاية حقبته الطويلة في رئاسة الدولة الآسيوية.وقالت الصحيفة الناطقة باللغة الإنجليزية "في 15 يونيو/حزيران 1998، في خضم الأزمة المالية الآسيوية العميقة، استطاع صندوق النقد أخيرا أن يلوي ذراع سوهارتو، ويدفعه إلى التوقيع على حزمة إنقاذ مالية بقيمة 43 مليار دولار".واستطردت "بعد 4 أشهر فحسب من ذلك التاريخ، ساهم هذا القرض بشكل فعال في انهيار نظام سوهارتو الذي استمر 32 عاما".وكشفت وثائق سرية أن الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون لعب دورا في إقناع سوهارتو بقبول حزمة الإجراءات التقشفية التي فرضها صندوق النقد الدولي. وأدى ذلك إلى انهيار رهيب للعملة الإندونيسية حيث بات الدولار يساوي أكثر من 16000 روبية بعد أن كان يلامس مستوى 2500.