Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الصحة العالمية بشأن "مستشفى الشفاء": بات هيكلا مملوءا بالجثث
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

إليك أكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد الدولي.. هل العراق من بينها؟

اقتصاد

2024-04-07 | 04:27
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
إليك أكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد الدولي.. هل العراق من بينها؟
المصدر:
الجزيرة نت
1,167 مشاهدة

لكن مع اللغط الذي أثاره جرّاء حالات التعثر الاقتصادي التي ضربت بلدانا بعد اللجوء إليه نستعرض في هذا الموضوع أكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد الدولي، ومن بينها دول عربية.

من أكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد الدولي؟.. سؤال يتردد على ألسنة كثيرين، ويجيب عليه الموقع الرسمي للمؤسسة المركزية التي يقع مقرها في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية.

وينشر صندوق النقد إحصاءات محدثة باستمرار حول حجم القروض لكافة الدول الأعضاء، وكان آخر تحديث لها في الرابع من أبريل/نيسان الجاري|.

واستنادا إلى هذه الإحصاءات، يمكننا تكوين قائمة بأكثر الدول المدينة لصندوق النقد بشكل تنازلي.

ينبغي ملاحظة أن صندوق النقد الدولي يعتمد في حساباته على ما يسمى "حقوق السحب الخاصة" وهي أصول احتياطية دولية ليست عملة في حد ذاتها، لكن قيمتها تعتمد على سلة تتألف من 5 عملات: الدولار الأميركي واليورو والرنمينبي الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني البريطاني.
ووفقا للموقع الرسمي لصندوق النقد، فإن كل حق سحب خاص يعادل نحو 1.325 دولار.

*أكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد الدولي
إليكم ترتيب أكثر 10 دول استدانة من صندوق النقد الدولي على مستوى العالم بتاريخ 4 أبريل/نيسان 2024 وفقا للإحصاءات المنشورة على موقعه الرسمي:
الأرجنتين 43 مليار دولار.
مصر 14.93 مليار دولار.
أوكرانيا 12 مليار دولار.
باكستان 7.74 مليارات دولار.
الإكوادور 7.72 مليارات دولار.
كولومبيا 4.34 مليارات دولار.
أنغولا 4 مليارات دولار.
كينيا 3.4 مليارات دولار.
جنوب أفريقيا 3 مليارات دولار.
غانا 2.74 مليار دولار.

*الدول الأفريقية الأكثر استدانة من صندوق النقد الدولي بتاريخ 4 أبريل/نيسان 2024:
مصر 14.93 مليار دولار.
أنغولا 4 مليارات دولار.
كينيا 3.4 مليارات دولار.
جنوب أفريقيا 3 مليارات دولار.
غانا 2.74 مليار دولار.
ساحل العاج 2.64 مليار دولار.
المغرب 2.1 مليار دولار.
نيجيريا 2 مليار دولار.
الكونغو الديمقراطية 1.9 مليار دولار.

*الدول العربية الأكثر استدانة من صندوق النقد الدولي بتاريخ 4 أبريل/نيسان 2024:
مصر 14.93 مليار دولار.
المغرب 2.1 مليار دولار.
الأردن 1.98 مليار دولار.
تونس 1.47 مليار دولار.
السودان 1.3 مليار دولار.
موريتانيا 343.27 مليون دولار.
الصومال 95.4 مليون دولار.
جيبوتي 42.1 مليون دولار.
جزر القمر 24 مليون دولار.
اليمن 6.43 ملايين دولار.

*ترتيب أكثر البلدان ديونا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي
نشر الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي أيضا إحصاءات حول نسبة دين الحكومات المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 علما أن هناك بعض الدول لا توجد لها بيانات مثل لبنان -التي وردت نسبتها في تقرير آخر للبنك الدولي- ومصر وسوريا وغيرها.

استنادا إلى تلك الإحصاءات، هذا ترتيب أكثر 10 بلدان ديونا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي:

اليابان 214.27%.
اليونان 192.41%.
لبنان 179.2%.
إريتريا 163.77%.
إيطاليا 140.57%.
سنغافورة 135.86%.
لاوس 128.51%.
السودان 127.5%.
كاب فيردي 127.41%.
الباربادوس 126.83%.

*أكثر 10 بلدان عربية في نسبة الدين المركزي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي
لبنان 179.2%.
السودان 127.5%.
البحرين 117.59%.
الأردن 89:42%.
اليمن 73.53%.
المغرب 68.79%.
الجزائر 52.4%.
قطر 45.31%.
العراق 43.3%.
عمان 40.15%.

*قالوا عن صندوق النقد
موقع "إيه-زد كوتس" المتخصص في نقل التصريحات اللافتة في شتى المجالات نشر تقريرا حول أبرز مقولات المشاهير عن صندوق النقد الدولي وفقا لما يلي:

-"يحكم العالم مؤسسات ليست ديمقراطية أمثال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية" (الكاتب البرتغالي الراحل جوزيه ساراماغو).
-"الضغط الذي يمارسه صندوق النقد الدولي مفيد جدا لي للدفع من أجل هذا الإصلاح. بهذا المعنى، أعتقد أن صندوق النقد الدولي مفيد جدا لمجتمع فضائي". (الرئيس الكوري الجنوبي الراحل كيم داي جونغ).
-"مصالح صندوق النقد الدولي تمثل المصالح الدولية الكبرى التي يبدو أنها تترسخ وتتركز حاليا في وول ستريت" (تشي جيفارا المناضل الأرجنتيني الماركسي الراحل).
-"يبتلع القادة المسلمون نصيحة قوى وهيئات غربية أمثال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حتى بالرغم من علمهم بعواقبها السيئة على شعوبهم" (الداعية الإسلامي الإندونيسي أبو بكر باعشير).
-"أعتقد أن صندوق النقد الدولي ساعد على تفجير الأزمة الإندونيسية" (الاقتصادي الأميركي جيفري ساكس).
-"إن ثقافة الموت تفرضها المصالح الاقتصادية والسياسية وغرور السلطة والفساد. ألوم العالم الأول على أخذهم ثرواتنا على مدار أعوام طويلة. أتحدث عن القوى العظمى التي تسيطر على حياة العالم، لا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. لقد تسبب هؤلاء وتسامح مع موت شعوبنا. هؤلاء مسؤولون عن نهب العالم الثالث. الصمت يمثل أيضا جزءا من القمع". (ناشطة حقوق الإنسان الغواتيمالية ريجوبرتا مينشو).
-"البرامج النيوليبرالية في مصر تعني نموا إحصائيا مثلما كان عليه الوضع قبل الربيع العربي. لقد كانت مصر مثل الطفل المدلل بالنسبة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي من حيث الإدارة الاقتصادية الرائعة والإصلاحات العظيمة. المشكلة الوحيدة هي أن ذلك وجه إلى معظم السكان ضربة في الصميم حيث تنخفض الأجور، وتُمحى الفوائد ويتلاشى الطعام المدعم. ويتزامن ذلك مع مركزية كبيرة للثروة وقدر كبير من الفساد" (الفيلسوف الأميركي الشهير نعوم تشومسكي).
-"لقد أصابت الصدمة بلا شك اقتصاديي صندوق النقد الدولي جراء الفشل الذريع لوصفاتهم على مدار أعوام، وانهيار الصرح الفكري للنظرية الاقتصادية التي كانوا يعتمدون عليها". (الفيلسوف الأميركي الشهير نعوم تشومسكي).
-"صندوق النقد الدولي بمثابة اتحاد مافيا دولي. إنهم كأسماك القرش في مجال القروض في صورة الملاذ الأخير" المحلل الاقتصادي الأميركي جيرالد (جيرالد سيلينتي).

*سوهارتو
صحيفة آسيا تايمز، التي يقع مقرها في هونغ كونغ، نشرت تقريرا حول المصير المؤلم الذي آل إليه الزعيم الإندونيسي الراحل سوهارتو الذي أدى صندوق النقد الدولي إلى نهاية حقبته الطويلة في رئاسة الدولة الآسيوية.

وقالت الصحيفة الناطقة باللغة الإنجليزية "في 15 يونيو/حزيران 1998، في خضم الأزمة المالية الآسيوية العميقة، استطاع صندوق النقد أخيرا أن يلوي ذراع سوهارتو، ويدفعه إلى التوقيع على حزمة إنقاذ مالية بقيمة 43 مليار دولار".

واستطردت "بعد 4 أشهر فحسب من ذلك التاريخ، ساهم هذا القرض بشكل فعال في انهيار نظام سوهارتو الذي استمر 32 عاما".

وكشفت وثائق سرية أن الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون لعب دورا في إقناع سوهارتو بقبول حزمة الإجراءات التقشفية التي فرضها صندوق النقد الدولي. وأدى ذلك إلى انهيار رهيب للعملة الإندونيسية حيث بات الدولار يساوي أكثر من 16000 روبية بعد أن كان يلامس مستوى 2500.
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
بالمختزل
Play
بالمختزل
مصطفى سند - الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
17:00 | 2024-04-06
Play
مصطفى سند - الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
17:00 | 2024-04-06
أغمض عينيك
Play
أغمض عينيك
الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-06
Play
الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-06
تل الراهب
Play
تل الراهب
الحلقة 27 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-06
Play
الحلقة 27 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-06
أحمر لو أسود
Play
أحمر لو أسود
الحلقة ٢٣ | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-06
Play
الحلقة ٢٣ | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-06
من كثر حبي لك
Play
من كثر حبي لك
الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-06
Play
الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-06
Play
نشرة ٦ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-06
Play
06-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-06
حديث رمضان 2024
Play
حديث رمضان 2024
بناء العلاقات الزوجية - الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-06
Play
بناء العلاقات الزوجية - الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-06
خل نتصالح
Play
خل نتصالح
خانته زوجته فانصدم واصبح وحيد - الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-06
Play
خانته زوجته فانصدم واصبح وحيد - الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-06
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-04-06
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-04-06
الأكثر مشاهدة
بالمختزل
Play
بالمختزل
مصطفى سند - الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
17:00 | 2024-04-06
Play
مصطفى سند - الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
17:00 | 2024-04-06
أغمض عينيك
Play
أغمض عينيك
الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-06
Play
الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-06
تل الراهب
Play
تل الراهب
الحلقة 27 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-06
Play
الحلقة 27 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-06
أحمر لو أسود
Play
أحمر لو أسود
الحلقة ٢٣ | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-06
Play
الحلقة ٢٣ | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-06
من كثر حبي لك
Play
من كثر حبي لك
الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-06
Play
الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-06
Play
نشرة ٦ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-06
Play
06-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-06
حديث رمضان 2024
Play
حديث رمضان 2024
بناء العلاقات الزوجية - الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-06
Play
بناء العلاقات الزوجية - الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-06
خل نتصالح
Play
خل نتصالح
خانته زوجته فانصدم واصبح وحيد - الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-06
Play
خانته زوجته فانصدم واصبح وحيد - الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-06
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-04-06
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-04-06

رمضان 2024

خير وبركة مع العائلة

نعم حل ممتاز
نعم حل ممتاز
لن تحل المشكلة
لن تحل المشكلة
المشكلة مو بالنقل
المشكلة مو بالنقل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.