مؤشرات تهدئة في غزة تعيد النفط الى نطاق التسعيرة "الثمانينية"

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 90.23 دولار للبرميل بعد أن سجلت أدنى مستوى في الجلسة عند 90.01 دولار، لكنها الان تتداول عند 89.7 دولار لخام برنت بانخفاض نسبته 1.5%.وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86.01 دولار للبرميل، منخفضا 90 سنتا، أو ما يعادل واحدا بالمئة، بعد أن نزل إلى مستوى منخفض بلغ 85.80 دولار.وأرسلت حماس والكيان الصهيوني وفدين إلى مصر لإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار قبل عطلة العيد، مما خفف التوتر في الشرق الأوسط الذي كان قد دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 4 بالمئة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات.