تزامناً مع اقتراب العيد.. أسعار صرف الدولار ترتفع في الأسواق العراقية

وارتفعت أسعار الدولار مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 148000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار، بينما بلغ الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.