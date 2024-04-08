بغداد تفعّل انبوبًا من كركوك لتركيا متوقف منذ 10 سنوات.. هل "ستُعزل كردستان" عن العالم؟

ونقلت وكالة رويترز، عن نائب وزير النفط العراقي، باسم محمد، إن بغداد تعمل على إصلاح خط أنابيب من شأنه أن يتيح لها ضخ 350 ألف برميل يوميا من النفط إلى تركيا بحلول نهاية الشهر.وهذا الخط ينطلق من كركوك الى جيهان والمغلق منذ اكثر من 10 سنوات، مماسيجعله منافسا لخط الانابيب المنطلق من أراضي كردستان الى تركيا، المتوقف منذ عام.وسيؤدي هذا الخيار الى عدم استفادة بغداد ولا إقليم كردستان من النفط المنتج في الإقليم، وسيكون الإنتاج من قبل الشركات العاملة في الإقليم على القدر الذي يمكنها من بيعه في الأسواق المحلية والمصافي وتكون جميع الإيرادات لها فقط لان الإنتاج لن يتجاوز الـ200 الف برميل يوميًا.