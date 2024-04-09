سعر برميل "برنت" يرتفع لأكثر من 90 دولاراً

وبحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا إلى 90.78 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا إلى 86.78 دولار.تكبد برنت أولى خسائره في 5 جلسات ونزل غرب تكساس الوسيط لأول مرة في 7 جلسات على خلفية احتمال تراجع المخاطر الجيوسياسية بعد جولة جديدة من مناقشات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في القاهرة يوم الاثنين في ختام مسعى استمر عدة جلسات.