بهذه الطريقة يستطيع الـTBI استرداد الـ215 مليون دولار من المقترضين المتلكئين

وقال العنزي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اغلب القروض التي كانت تعطى في السابق من دون ضمانات واغلبها ذهب الى إقليم كردستان وبأرقام عالية جدا بسبب تواطؤ إدارة المصرف آنذاك مع مجموعة من رجال الاعمال المتنفذين، في حين ان الضوابط تنص على شرط وجود ضمان من الجهة المستفيدة ويمكن استرداده في أي لحظة"، مشيرا الى ان "هذا الضمان من المفترض ان يعوض مقدار المبلغ المقترض بمرة وثلث".وأضاف العنزي، أن "الطريقة التي من خلالها يستطيع المصرف استرداد أمواله هي بمراجعة عقود الإقراض وتشكيل لجنة أجنبية محايدة مختصة بفض المنازعات وتقوم بدراسة عقود الاقتراض"، لافتا الى ان "جزءا من هذا القروض يذهب الى المحكمة الاتحادية لاصدار قرارات حجز أو سيطرة او اعلان بيع لغرض التسديد".وأوضح العنزي، أن "الطريقة ينبغي أيضا ان تتمثل بالتعاون مع المقترض ومن خلال ادراج اسمه في الشرطة الدولية (الانتربول) ومطالبته بتقسيط التسديد واستحصال ضمانات جديدة على المبالغ التي اقترضها من المصرف".وتابع العنزي، أن "اتعاب هذه اللجنة التحقيقية يجب ان تكون على الجهة الخاسرة وليس على المصرف"، مشيرا الى "صعوبة استرداد الأموال من الأشخاص في إقليم كردستان، لان سلطة الحكومة الاتحادية هناك ضعيفة نوعا ما".وفيما يلي مجموعة من الوثائق الصادرة من المصرف بحق المقترضين المتلكئين: