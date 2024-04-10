أسعار النفط تتراجع للجلسة الثانية على التوالي

وأغلق خام برنت منخفضا 96 سنتا أو 1.1 بالمئة عند 89.42 دولار للبرميل، وتراجع أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.20 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 85.23 دولار.وتكبد برنت أولى خسائره في خمس جلسات ونزل غرب تكساس الوسيط لأول مرة في سبع جلسات على خلفية ارتفاع الآمال بسبب جولة جديدة من مناقشات وقف إطلاق النار بين حماس والكيان الصهيوني، والتي عقدت في القاهرة.ولم تفض المحادثات في القاهرة، والتي حضرها أيضا مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، حتى الآن إلى إحراز تقدم نحو إقرار هدنة، وقالت حماس إن المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار لا يلبي أيا من مطالب الفلسطينيين لكنها ستدرسه وتسلم الرد للوسطاء.