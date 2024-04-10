له علاقة بأسعار صرف الدولار.. ما تأثير التضخم في تركيا على العراق؟

وبحسب رئيس مؤسسة عراق المستقبل للبحوث والاستشارة الاقتصادية منار العبيدي، فان تأثير التضخم في تركيا أخطر على العراق من سعر صرف الدولار امام الدينار في السوق الموازي، حيث ان الكثير من السلع الغذائية يتم استيرادها من تركيا وان حجم الاستيرادات من تركيا تبلغ 12 مليار دولار تمثل أكثر من 30% منها سلع غذائية اساسية كالطحين والخضروات والفواكه.وأضاف العبيدي، "لذلك لا نتفاجيء ان شهدنا انخفاضا في اسعار صرف الدولار امام الدينار وبالمقابل نجد ارتفاعا بأسعار مختلف السلع ومنها السلع الغذائية والسبب هو ارتفاع الاسعار من تركيا والتي لحد الان لم يستطع المركزي التركي من السيطرة على النمو المضطرد بالتضخم".والشهر الماضي (اذار)، اعلنت وزارة التخطيط العراقية، عن ارتفاع طفيف بمعدلات التضخم بنسبة 0.4% في البلاد خلال الأشهر الأولى للعام الحالي 2024.يعد التضخم فقدان القوة الشرائية بمرور الوقت، مما يعني أن كمية النقود التي تمتلكها لن تشتري لك اليوم ما اشترته أمس.