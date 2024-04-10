خام برنت فوق 90 دولاراً بعد استشهاد 3 من أبناء إسماعيل هنية

قبيل الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، التاسعة بتوقيت بغداد، ليل الأربعاء (10 نيسان 2024)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتاً بما يعادل1% إلى 90.30 دولاراً للبرميل.كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتاً بما يعادل 1% أيضاً إلى 86.04 دولاراً.وباركت حركة حماس لرئيس مكتبها السياسي "ارتقاء" 7 من أبنائه وأحفاده وهم "حازم وأمير ومحمد وأولادهم: منى وآمال وخالد ورزان إثر غارة غادرة وجبانة استهدفتهم في مخيم الشاطئ في أول أيام عيد الفطر المبارك".من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قضى بالتعاون مع جهاز الأمن العام (شاباك) على "ثلاثة عناصر في الجناح العسكري لحماس في وسط قطاع غزة. العناصر الثلاثة هم من أبناء إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس".جون كيلدوف الشريك في "أجين كابيتال" في نيويورك نوّه إلى أن "سوق النفط كان ولا يزال متفاعلا بشدة مع الأنباء الواردة من غزة"، وفق ما نقلت عنه رويترز.وكانت أسعار النفط قد انخفضت في وقت سابق الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات حكومية أمريكية ارتفاع مخزونات الخام والوقود بأكثر من المتوقع نتيجة لضعف الطلب وتراجع صادرات الخام.وصعدت مخزونات الخام 5.8 مليون برميل إلى 475.3 مليون في الأسبوع المنتهي في الخامس من نيسان، بزيادة أكثر من المثلين عن توقعات المحللين.كما زادت مخزونات البنزين 700 ألف برميل ، كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 1.7 مليون برميل.في إيران، حذرت القوة البحرية للحرس الثوري من أن طهران قد تغلق مضيق هرمز إذا لزم الأمر.يمر عبر المضيق يوميا نحو خمس إجمالي استهلاك النفط عالميا.