رغم ارتفاع الأسعار.. النفط يسجل خسارة اسبوعية

بحلول الساعة 0420 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا بما يعادل 0.57 بالمئة إلى 90.25 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 سنتا أو 0.72 بالمئة إلى 85.63 دولار.ولا تزال أسعار النفط تتجه لتسجيل تراجع أسبوعي، إذ يتجه برنت وغرب تكساس الوسيط للانخفاض بأكثر من واحد بالمئة.ومحت هذه المكاسب بعض الخسائر المسجلة في الجلسة السابقة التي هيمنت عليها المخاوف حيال التضخم الأميركي، مما قلل الآمال في خفض أسعار الفائدة في حزيران.وقالت إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة "المخاطر الجيوسياسية لا تزال مرتفعة"، مضيفة أن أسعار النفط قفزت أيضا بدعم تحسن الظروف الاقتصادية وتخفيضات الإمدادات التي تتبناها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها في إطار مجموعة أوبك+".