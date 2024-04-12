الطاقة الدولية تقلص توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024

وخفضت وكالة الطاقة ومقرها باريس توقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام "بمقدار 130 ألف برميل يوميا إلى 1.2 مليون برميل يوميا، مضيفة أن الطلب المكبوت من الصين، أكبر مستورد للنفط بعد تخفيف قيود كوفيد-19، قد انتهى".كما توقعت وكالة الطاقة الدولية "ارتفاع إنتاج النفط العالمي خلال 2024 بنحو 770 ألف برميل يوميا وسط زيادة في الإمدادات من خارج دول أوبك+".وقالت وكالة الطاقة الدولية إن "مخزونات النفط العالمية ارتفعت في شباط بنحو 43 مليون برميل لتسجل أعلى مستوياتها في 7 أشهر.وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن النفط: "جاءت بيانات التسليم للعديد من الدول ضعيفة، حيث أدى الطقس الدافئ غير المعتاد في أواخر الشتاء إلى تقليص استخدام وقود التدفئة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكثر من المعتاد".بالإضافة إلى ذلك، استمر الركود الذي طال أمده في المصانع في الاقتصادات المتقدمة في خفض الطلب على الوقود، بحسب تقرير الوكالة.وأضافت أن "نمو الطلب في 2025 سينخفض إلى 1.1 مليون برميل يوميا، مع توقعات بأن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ثابتا ومن المتوقع أن يتسارع النمو في السيارات الكهربائية".وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن "مساهمة الصين في الزيادة العالمية في الطلب على النفط من المتوقع أن تضعف من 79 بالمئة في عام 2023 إلى 45 بالمئة في عام 2024 و27 بالمئة في العام المقبل".