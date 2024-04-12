أسعار النفط تحلق عالياً.. ارتفاع جديد لخام برنت

ووصل سعر برميل خام برنت إلى مستوى 91.69 دولاراً في الساعة الخامسة عصراً بتوقيت بغداد.وفي صباح اليوم، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا بما يعادل 0.57 بالمئة إلى 90.25 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 سنتا أو 0.72 بالمئة إلى 85.63 دولار.