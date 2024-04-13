أعلى مستوى على الاطلاق.. ارتفاع "تاريخي" للذهب بسبب توتر الشرق الاوسط

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة عند التسوية إلى 2374.1 دولارا، وذلك بعد أن دفعت التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط المستثمرين صوب الملاذ الآمن.واخترق البلاتين مستوى 1000 دولار للأوقية ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربعة أشهر، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمائة إلى 28.21 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أوائل 2021.وصعد البلاتين 0.6 بالمائة إلى 985.65 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.9 بالمائة إلى 1055.62 دولارا، وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.