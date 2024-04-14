الاثار الاقتصادية للهجوم الإيراني.. انخفاض حاد للعملات المشفرة وتوقعات بـ100 دولار لبرميل النفط

وخسرت أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، 5308 دولارات عن إغلاقها السابق مساء أمس، وأظهرت بيانات أنها قلصت بعض الخسائر بحلول صباح يوم 14 أبريل لتستقر في نطاق 63000 دولار.وانخفضت ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، الأثير، بنسبة 9.18 في المئة إلى 2930 دولارًا، وخسرت العملة المرتبطة بشبكة إيثريوم بلوكتشين 296.1 دولارًا عن إغلاقها السابق. كما تعرضت العملات الرئيسية الأخرى مثل Dogecoin و Solana لضربات في أسعارها.وانخفض مؤشر كوين ديسك 20 بنسبة 10 في المائة، مع انخفاض مؤشر كاردانو من أفالانش، وبيتكوين كاش، وفايل كوين، وأبتوس جميعها بنسبة 15-20 في المائة، وفقًا لبيانات كوين ديسك.بالمقابل، تجري توقعات بارتفاع سعر النفط الى 100 دولار للبرميل على خلفية الهجوم الإيراني على الكيان الصهيوني، والتوقعات بحدوث رد معاكس وتوسع رقعة الصراع، ووفق تقرير في موقع "زيرو هيدج" المالي الأميركي، أدت التوترات بين إسرائيل وإيران إلى ارتفاع سعر خام برنت بنحو 30% منذ ديسمبر/ كانون الأول.