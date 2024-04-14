العراق يحدد موعدًا نهائيًا لافتتاح ميناء الفاو الكبير

وقال مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي إن "الموعد المقرر لافتتاح ميناء الفاو الكبير مطلع العام المقبل 2025 ثابت ولم يحدث أي تغيير فيه، لا سيما أن الأعمال تسير بوتيرة عالية وبعضها حقق نسب إنجاز كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية التي شهدت بعض التلكؤ".وأكد "إكمال 90 بالمئة من المقطع الأول من الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية، والوصول إلى نسبة 67 بالمئة من إنجاز الجسور ضمن مشروع الطريق السريع الرابط بين النفق المغمور وطريق التنمية"، بحسب ما نقلت صحيفة الصباح الحكومية.وأضاف أن "الميناء مقبل على حزمة جديدة من المشاريع العملاقة خلال الصف الثاني من العام الحالي، مثل مشروع محطة الغاز المسال وإنشاء محطة للحبوب والقاعدة البحرية، كما سيتم خلال الأيام المقبلة تسلم رصيفين هما رقم 3 و4 ضمن مشروع الأرصفة الخمسة".وأشار إلى "استئناف الاجتماعات الدورية مع الجانب التركي خلال الأيام المقبلة لإتمام المفاوضات الخاصة بقطاع السكك والجسور وتفعيل خطوات مشروع طريق التنمية، كما سيتم فتح مكاتب في بغداد وأنقرة لمتابعة ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بخصوص هذا المشروع العملاق الذي يعد من أبرز المشروعات الاقتصادية واللوجستية في العراق والمنطقة".