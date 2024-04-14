ارقام تفصيلية عن التداول عبر أجهزة الدفع الإلكتروني في العراق

وقال مدير عام الدائرة عدنان أسعد إنَّ هذا الارتفاع ما هو إلا دليل على توجّه المواطنين والموظفين إلى استخدام الدفع الإلكتروني، بعد أن كان يبلغ 289 مليار دينار عام 2019"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف أنَّ "مشروع الجباية الإلكترونية ارتفع هو الآخر ليبلغ 108 مليارات و7 ملايين دينار خلال العام الماضي، عن طريق مليون و46 ألف حركة، بعد أن كان 3 مليارات و35 مليون دينار خلال عام 2021".وبيّن أسعد أنَّ "عدد البطاقات المصرفية بلغ خلال العام الماضي 18 مليوناً و500 ألف بطاقة بعد أن كان 10 ملايين و500 ألف بطاقة عام 2019، في حين أظهرت الإحصاءات استخدام 558 دائرة حكومية أجهزة الدفع الإلكتروني خلال العام الماضي بعد أن كانت 12 دائرة فقط عام 2019".وتابع أنَّ "إجمالي التحصيل الإلكتروني الحكومي منذ تفعيل قرار مجلس الوزراء بنشر أدوات الدفع الإلكتروني عبر 586 ألفاً و868 حركة بلغ 418 ملياراً و371 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي التحصيل الإلكتروني الحكومي في العام الماضي من نقاط البيع عبر 287 ألفاً و543 حركة 408 مليارات و277 مليون دينار"، وأكد أنَّ "10 مليارات و9 ملايين دينار هو إجمالي التحصيل من محطات الوقود عبر 299 ألفاً و325 حركة".وتابع أنَّ "قيمة استخدام الدفع الإلكتروني في العام الماضي بالعملة العراقية من خلال 15 مليوناً و838 ألف حركة بلغ 9 تريليونات و661 ملياراً و503 ملايين دينار، فيما بلغت قيمة استخدام الدفع الإلكتروني في العام الماضي بعملة الدولار من خلال 32 ألفاً و842 حركة 11 مليوناً و936 ألف دولار".