الهجوم الإيراني لم ينجح برفع الأسعار.. النفط يتراجع مع بدء تداولات الاثنين

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يونيو/ حزيران 24 سنتا إلى 90.21 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو أيار 38 سنتا إلى 85.28 دولار للبرميل.وشمل الهجوم الإيراني أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة وهو الأول الذي يستهدف إسرائيل من بلد آخر خلال أكثر من 30 عاما، وأثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع يؤثر على حركة النفط عبر الشرق الأوسط.لكن الهجوم، الذي وصفته إيران بأنه رد على هجوم جوي استهدف قنصليتها في دمشق، أسفر عن أضرار طفيفة فحسب إذ أسقط نظام القبة الحديدية فضلا عن الطائرات البريطانية والأمريكية معظم الصواريخ، بحسب التقارير الأمنية الغربية.وصعدت أسعار النفط يوم الجمعة مع ترقب الرد الإيراني على استهداف قنصليتها، ولامست أعلى مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول، لكن الأسعار أنهت معاملات الأسبوع منخفضة واحدا بالمئة بعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام.