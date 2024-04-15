العراق لا يعرف أين يذهب بالحنطة.. فائض أكبر من القدرة الخزنية بـ25%

قال الوكيل الإداري لوزارة التجارة مهدي سهر الجبوري إن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء بحث معالجة خزين محصول الحنطة للموسم التسويقي الحالي، بسبب زيادة إنتاجه في ظل توقعات ببلوغه ستة ملايين طن، وهو الأعلى في تاريخ البلاد منذ 20 عاما، مضيفا أن الإنتاج سيضاف إلى الخزين الستراتيجي المتوفر حاليا والبالغ مليوني طن، لتصبح الكمية الكلية، ثمانية ملايين طن.وأضاف أن المشكلة تكمن في مخازن وزارة التجارة التي لا تكفي إلا لخزن ستة ملايين طن فقط، كاشفا عن اتفاق وزارته مع التجارة لتجهيز ثلاثة مواقع ضمن الشركات التابعة لها، لخزن المتبقي، البالغ مليوني طن فيما تبلغ حاجة البلاد الفعلي 5 ملايين طن وتسد 10 حصص"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.