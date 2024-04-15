تزامنا مع ارتفاع الدولار.. قفزة جديدة لأسعار الذهب في الأسواق العراقية

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حب أبيض وأسود
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
السوداني وبن سلمان يبحثان تطورات أوضاع المنطقة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-486328-638487665186322021.jpg
تزامنا مع ارتفاع الدولار.. قفزة جديدة لأسعار الذهب في الأسواق العراقية
اقتصاد
2024-04-15 | 04:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,684 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
تنشر السومرية نيوز، أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الاثنين 15 نيسان 2024.
وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب شارع النهر في العاصمة بغداد، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 490 ألف دينار، وسعر الشراء 494 ألف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 460 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 464 ألفاً.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 505 ألف دينار و495 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 465 ألفاً و475 ألف دينار.
ومنذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى الآن، يواصل الدينار العراقي هبوطه الدراماتيكي أمام الدولار الأميركي، حتى وصل إلى مستوى 1610 دنانير مقابل دولار واحد في وقت يبلغ السعر الرسمي للدولار 1320 دينارا.
ومع هبوط العملة الوطنية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فإن أسواق الذهب العراقية سجلت إقبالا كبيرا من الزبائن لشراء المعدن الأصفر وسط تحذيرات من شراء المزيف.
ووفق الإحصاءات الحكومية فإن معدل الاستيراد الشهري بشكل عام للذهب في العراق يصل لنحو 7.5 أطنان ويبلغ الرسم الجمركي الذي يجبى عن كل كيلوغرام منه 250 دولارا، بمجموع 1 مليون و875 ألف دولار.
ووفق بيانات لموقع "بلومبيرغ" (Bloomberg) المتخصص، فقد اشترى العراق 33.9 طنا من الذهب في العام 2022، في حين كشف القنصل التركي العام في أربيل هاكان كارا جاي عن استيراد العراق ذهبا تركيا بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2021.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
إيران تبدأ هجوماً بطائرات مسيرة ضد "إسرائيل"
دوليات
40.52%
16:13 | 2024-04-13
إيران تبدأ هجوماً بطائرات مسيرة ضد "إسرائيل"
16:13 | 2024-04-13
عاصفة ترابية تضرب الأجواء العراقية.. المرور تقدم 7 نصائح
محليات
24.55%
12:08 | 2024-04-14
عاصفة ترابية تضرب الأجواء العراقية.. المرور تقدم 7 نصائح
12:08 | 2024-04-14
طهران تكشف تفاصيل "العملية العسكرية" ضد اسرائيل
الساحة الفلسطينية
19.09%
16:43 | 2024-04-13
طهران تكشف تفاصيل "العملية العسكرية" ضد اسرائيل
16:43 | 2024-04-13
بـ"القامات والسكاكين".. 35 شخصاً يعتدون على مواطن في بغداد (فيديو)
محليات
15.84%
10:29 | 2024-04-14
بـ"القامات والسكاكين".. 35 شخصاً يعتدون على مواطن في بغداد (فيديو)
10:29 | 2024-04-14
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-04-15
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-04-15
طل الصباح
الأبراج و فقرة يمين لو يسار - 15-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-15
طل الصباح
الأبراج و فقرة يمين لو يسار - 15-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-15
عشرين
تصعيد ووعيد, العراق على خارطة المناوشات الاقليمية - عشرين م٣ - الحلقة ١ | الموسم 3
15:30 | 2024-04-14
عشرين
تصعيد ووعيد, العراق على خارطة المناوشات الاقليمية - عشرين م٣ - الحلقة ١ | الموسم 3
15:30 | 2024-04-14
خط أحمر
زوج يـقـ تل ثلاثة اشخاص من اهل زوجته بسبب قطعة ارض - الحلقة ١ | الموسم 7
14:30 | 2024-04-14
خط أحمر
زوج يـقـ تل ثلاثة اشخاص من اهل زوجته بسبب قطعة ارض - الحلقة ١ | الموسم 7
14:30 | 2024-04-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-04-2024 | 2024
13:30 | 2024-04-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-04-2024 | 2024
13:30 | 2024-04-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-14
Morning Live
عمر السعرتي مدير حملة خلوها اجمل في مدينة الموصل - حلقة ١ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-14
Morning Live
عمر السعرتي مدير حملة خلوها اجمل في مدينة الموصل - حلقة ١ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-14
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-04-13
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-04-13
أحمر لو أسود
الحلقة ٢٩ والاخيرة | رمضان 2024
13:30 | 2024-04-12
أحمر لو أسود
الحلقة ٢٩ والاخيرة | رمضان 2024
13:30 | 2024-04-12
استديو Noon
أسئلة وأجوبة 10-4-2024 | رمضان نون
07:00 | 2024-04-10
استديو Noon
أسئلة وأجوبة 10-4-2024 | رمضان نون
07:00 | 2024-04-10
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-04-15
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-04-15
طل الصباح
الأبراج و فقرة يمين لو يسار - 15-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-15
طل الصباح
الأبراج و فقرة يمين لو يسار - 15-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-15
عشرين
تصعيد ووعيد, العراق على خارطة المناوشات الاقليمية - عشرين م٣ - الحلقة ١ | الموسم 3
15:30 | 2024-04-14
عشرين
تصعيد ووعيد, العراق على خارطة المناوشات الاقليمية - عشرين م٣ - الحلقة ١ | الموسم 3
15:30 | 2024-04-14
خط أحمر
زوج يـقـ تل ثلاثة اشخاص من اهل زوجته بسبب قطعة ارض - الحلقة ١ | الموسم 7
14:30 | 2024-04-14
خط أحمر
زوج يـقـ تل ثلاثة اشخاص من اهل زوجته بسبب قطعة ارض - الحلقة ١ | الموسم 7
14:30 | 2024-04-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-04-2024 | 2024
13:30 | 2024-04-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-04-2024 | 2024
13:30 | 2024-04-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-14
Morning Live
عمر السعرتي مدير حملة خلوها اجمل في مدينة الموصل - حلقة ١ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-14
Morning Live
عمر السعرتي مدير حملة خلوها اجمل في مدينة الموصل - حلقة ١ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-14
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-04-13
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-04-13
أحمر لو أسود
الحلقة ٢٩ والاخيرة | رمضان 2024
13:30 | 2024-04-12
أحمر لو أسود
الحلقة ٢٩ والاخيرة | رمضان 2024
13:30 | 2024-04-12
استديو Noon
أسئلة وأجوبة 10-4-2024 | رمضان نون
07:00 | 2024-04-10
استديو Noon
أسئلة وأجوبة 10-4-2024 | رمضان نون
07:00 | 2024-04-10
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
ما رأيك بنتائج توقيتات الدوام الجديدة؟
قرار غير مدروس
قرار غير مدروس
قرار صائب
قرار صائب
القرار تحت الاختبار
القرار تحت الاختبار
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.