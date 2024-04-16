ارتفاع أسعار النفط مع مخاوف من رد محتمل على ايران

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران 46 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 90.56 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو أيار 43 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 85.84 دولار للبرميل.وأنهت أسعار النفط جلسة يوم الاثنين على انخفاض بعدما تبين أن الهجوم الإيراني على الكيان في مطلع الأسبوع كان أقل ضررا من المتوقع، وهو ما هدأ في البداية المخاوف من نشوب صراع يتصاعد بشكل سريع ويمكن أن يعرقل إمدادات النفط الخام.وتنتج إيران أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الخام وهي منتج رئيسي بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في الوقت الذي تفكر تل ابيب بالرد على ايران.