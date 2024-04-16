الذهب يقترب من مستوى قياسي مرتفع وسط تزايد المخاوف الجيوسياسية

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
08:30 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلغاء مرسوم تعيين العيداني
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-486385-638488437945871786.jpg
الذهب يقترب من مستوى قياسي مرتفع وسط تزايد المخاوف الجيوسياسية
اقتصاد
2024-04-16 | 01:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
417 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، غير بعيدة كثيرا عن المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته الأسبوع الماضي، إذ عززت المخاوف بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا.
وبحلول الساعة 03:55 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 2387.11 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولارا يوم الجمعة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2403.90 دولارا.
ارتفع الذهب بنسبة 1.6% في الجلسة السابقة على الرغم من البيانات التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع في مارس.
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 28.80 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 966.49 دولارا، وخسر البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1025.43 دولارا.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عاصفة ترابية تضرب الأجواء العراقية.. المرور تقدم 7 نصائح
محليات
43.35%
12:08 | 2024-04-14
عاصفة ترابية تضرب الأجواء العراقية.. المرور تقدم 7 نصائح
12:08 | 2024-04-14
ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
22.82%
04:25 | 2024-04-14
ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
04:25 | 2024-04-14
بـ"القامات والسكاكين".. 35 شخصاً يعتدون على مواطن في بغداد (فيديو)
محليات
19.66%
10:29 | 2024-04-14
بـ"القامات والسكاكين".. 35 شخصاً يعتدون على مواطن في بغداد (فيديو)
10:29 | 2024-04-14
اليوم الأول لتوقيت الدوام الجديد: موظفات حائرات بأطفالهن.. والاستفادة لموظفي الخضراء فقط
محليات
14.17%
06:27 | 2024-04-14
اليوم الأول لتوقيت الدوام الجديد: موظفات حائرات بأطفالهن.. والاستفادة لموظفي الخضراء فقط
06:27 | 2024-04-14
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
15-04-2024 | 2024
16:20 | 2024-04-15
العراق في دقيقة
15-04-2024 | 2024
16:20 | 2024-04-15
Celebrity
الملحن والفنان العراقي مروان هاشم - الحلقة ١ | season 3
15:30 | 2024-04-15
Celebrity
الملحن والفنان العراقي مروان هاشم - الحلقة ١ | season 3
15:30 | 2024-04-15
استديو Noon
شسويت بالعيد؟ 15-4-2024 | 2024
07:00 | 2024-04-15
استديو Noon
شسويت بالعيد؟ 15-4-2024 | 2024
07:00 | 2024-04-15
Morning Live
خيط رفيع يفصل حرية التعبير عن خطاب الكراهية - حلقة ٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-15
Morning Live
خيط رفيع يفصل حرية التعبير عن خطاب الكراهية - حلقة ٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-15
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-04-15
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-04-15
صباحكم أحلى مع سلمى
مناقشة القرارات الحكومية الجديدة بشأن الدوام الرسمي 15-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-15
صباحكم أحلى مع سلمى
مناقشة القرارات الحكومية الجديدة بشأن الدوام الرسمي 15-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-15
طل الصباح
الأبراج و فقرة يمين لو يسار - 15-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-15
طل الصباح
الأبراج و فقرة يمين لو يسار - 15-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-15
عشرين
تصعيد ووعيد, العراق على خارطة المناوشات الاقليمية - عشرين م٣ - الحلقة ١ | الموسم 3
15:30 | 2024-04-14
عشرين
تصعيد ووعيد, العراق على خارطة المناوشات الاقليمية - عشرين م٣ - الحلقة ١ | الموسم 3
15:30 | 2024-04-14
خط أحمر
زوج يـقـ تل ثلاثة اشخاص من اهل زوجته بسبب قطعة ارض - الحلقة ١ | الموسم 7
14:30 | 2024-04-14
خط أحمر
زوج يـقـ تل ثلاثة اشخاص من اهل زوجته بسبب قطعة ارض - الحلقة ١ | الموسم 7
14:30 | 2024-04-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-14
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
15-04-2024 | 2024
16:20 | 2024-04-15
العراق في دقيقة
15-04-2024 | 2024
16:20 | 2024-04-15
Celebrity
الملحن والفنان العراقي مروان هاشم - الحلقة ١ | season 3
15:30 | 2024-04-15
Celebrity
الملحن والفنان العراقي مروان هاشم - الحلقة ١ | season 3
15:30 | 2024-04-15
استديو Noon
شسويت بالعيد؟ 15-4-2024 | 2024
07:00 | 2024-04-15
استديو Noon
شسويت بالعيد؟ 15-4-2024 | 2024
07:00 | 2024-04-15
Morning Live
خيط رفيع يفصل حرية التعبير عن خطاب الكراهية - حلقة ٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-15
Morning Live
خيط رفيع يفصل حرية التعبير عن خطاب الكراهية - حلقة ٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-15
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-04-15
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-04-15
صباحكم أحلى مع سلمى
مناقشة القرارات الحكومية الجديدة بشأن الدوام الرسمي 15-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-15
صباحكم أحلى مع سلمى
مناقشة القرارات الحكومية الجديدة بشأن الدوام الرسمي 15-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-15
طل الصباح
الأبراج و فقرة يمين لو يسار - 15-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-15
طل الصباح
الأبراج و فقرة يمين لو يسار - 15-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-15
عشرين
تصعيد ووعيد, العراق على خارطة المناوشات الاقليمية - عشرين م٣ - الحلقة ١ | الموسم 3
15:30 | 2024-04-14
عشرين
تصعيد ووعيد, العراق على خارطة المناوشات الاقليمية - عشرين م٣ - الحلقة ١ | الموسم 3
15:30 | 2024-04-14
خط أحمر
زوج يـقـ تل ثلاثة اشخاص من اهل زوجته بسبب قطعة ارض - الحلقة ١ | الموسم 7
14:30 | 2024-04-14
خط أحمر
زوج يـقـ تل ثلاثة اشخاص من اهل زوجته بسبب قطعة ارض - الحلقة ١ | الموسم 7
14:30 | 2024-04-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-14
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
ما رأيك بنتائج توقيتات الدوام الجديدة؟
قرار غير مدروس
قرار غير مدروس
قرار صائب
قرار صائب
القرار تحت الاختبار
القرار تحت الاختبار
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.