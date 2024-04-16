الذهب يقترب من مستوى قياسي مرتفع وسط تزايد المخاوف الجيوسياسية

وبحلول الساعة 03:55 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 2387.11 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولارا يوم الجمعة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2403.90 دولارا.ارتفع الذهب بنسبة 1.6% في الجلسة السابقة على الرغم من البيانات التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع في مارس.وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 28.80 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 966.49 دولارا، وخسر البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1025.43 دولارا.