تراجع نسبي بأسعار النفط العالمية لأسباب "صينية-أمريكية"

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يونيو انخفاضًا طفيفًا بمقدار 7 سنتات لتستقر عند 89.16 دولارًا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر مايو بمقدار 10 سنتات لتصل إلى 85.26 دولارًا للبرميل.وتعكس حركة الأسعار هذا الأسبوع حالة من الحذر لدى المستثمرين بسبب التحديات الاقتصادية، الأمر الذي خفف من الضغط التصاعدي على الأسعار الذي كان مدفوعًا في السابق بالصراعات الجيوسياسية، بحسب رويترز.