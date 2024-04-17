تأخذ أموالهم مقابل دولار "وهمي".. تحذير من صفحات احتيالية تستغل المسافرين

وقال البنك في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "يجدد البنك المركزي العراقي تحذيره من وجود صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء شركات مرخصة من قبل البنك تستدرج المواطنين بعمليات شراء (دولار) وهمية".وأكد البنك، أن "الصفحات الوهمية" على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء شركات صرافة مرخصة تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبيع بالدولار بالسعر الرسمي حيث يقوم المواطن بالدخول على الرابط الخاص بالشركات الوهمية لغرض حجز موعد لتسلم المسافرين الدولار، مبيناً أن الصفحات الوهمية تقوم باعطاء الضحية تعليمات وارشادات لايداع الدينار.وذكرت مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، أن الحصول على هذا النوع من الخدمات يتم من خلال الحجز الإلكتروني في موقع الشركة الرسمي على الانترنت (أن وجد) و أن عملية الايداع تتم في مقر الشركة حصراً.ونبَّهت المديرية، الجمهور الراغب في شراء الدولار بالسعر الرسمي من ضرورة التحقق والتأكد من عمل تلك الشركات المرخصة عبر الموقع الرسمي المركزي العراقي من خلال الرابط التالي (https://cbi.iq/page/25)، مؤكدةً اتخاذها الإجراءات القانونية بحق اصحاب الصفحات الوهمية لتلك الشركات.