النفط يرتفع بعد فرض عقوبات أمريكية على صادرات خام فنزويلا

وبحلول الساعة 00:53 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 87.39 دولارا للبرميل فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي سنتين إلى 82.71 دولارا للبرميل.وهوى الخامان القياسيان بثلاثة في المئة خلال الجلسة السابقة وسط مخاوف تتعلق بالطلب.وقالت الولايات المتحدة إنها لن تجدد ترخيصا ينتهي أجله يوم الخميس ويخفف على نطاق واسع من وطأة العقوبات النفطية على فنزويلا، لتتحرك بذلك لإعادة فرض تدابير عقابية بعدما أخفق الرئيس نيكولاس مادورو في الوفاء بتعهداته الانتخابية.ووفقا لتقديرات جيه.بي مورجان، بلغ متوسط استهلاك النفط العالمي منذ بداية أبريل نيسان وحتى الآن 101 مليون برميل يوميا بما يقل بمئتي ألف برميل يوميا عن توقعاته الخاصة.