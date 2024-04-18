النزاهة النيابية تكشف عن تحرك مع القضاء لاسترجاع أموال مصرف TBI

وقالت النائب الأول لرئيس الهيئة عالية نصيف، إن "هنالك تحرك مع القضاء لإيجاد آلية لاسترجاع أموال المصرف العراقي من المتلكئين".



وأضافت نصيف، "وجدنا الجدية والإصرار لدى مدير المصرف العراقي TBI في تطوير المصرف والنهوض بالقطاع الصناعي".

وكشفت مصادر مطلعة، السبت (6 نيسان 2024) عن تحركات سياسية ونيابية ومطالبات لاسترجاع 215 مليون دولار عائدة للمصرف العراقي للتجارة.



وطرح الخبير الاقتصادي دريد العنزي، الثلاثاء (9 نيسان 2024) طريقة يرى انها "فعالة" لقيام المصرف العراقي للتجارة TBI باسترجاع مبلغ 215 مليون دولار الذي خسره من الدائنين المتلكئين، فيما كشف أسباب حدوث هذه المشكلة قبل سنوات.