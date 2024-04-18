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سعر الذهب اليوم في الأسواق العراقية.. انخفاض نسبي بعد ارتفاع لعدة ايام

اقتصاد

2024-04-18 | 05:07
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
سعر الذهب اليوم في الأسواق العراقية.. انخفاض نسبي بعد ارتفاع لعدة ايام
1,176 مشاهدة

السومرية نيوز- اقتصاد

تنشر السومرية نيوز، أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الخميس 18 نيسان 2024.

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 494 ألف دينار، وسعر الشراء 490 ألف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 464 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 460 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 495 ألف دينار و 500 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 475 ألفاً و 465 ألف دينار.

ومنذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى الآن، يواصل الدينار العراقي هبوطه الدراماتيكي أمام الدولار الأميركي، حتى وصل إلى مستوى 1610 دنانير مقابل دولار واحد في وقت يبلغ السعر الرسمي للدولار 1320 دينارا.

ومع هبوط العملة الوطنية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فإن أسواق الذهب العراقية سجلت إقبالا كبيرا من الزبائن لشراء المعدن الأصفر وسط تحذيرات من شراء المزيف.

ووفق الإحصاءات الحكومية فإن معدل الاستيراد الشهري بشكل عام للذهب في العراق يصل لنحو 7.5 أطنان ويبلغ الرسم الجمركي الذي يجبى عن كل كيلوغرام منه 250 دولارا، بمجموع 1 مليون و875 ألف دولار.

ووفق بيانات لموقع "بلومبيرغ" (Bloomberg) المتخصص، فقد اشترى العراق 33.9 طنا من الذهب في العام 2022، في حين كشف القنصل التركي العام في أربيل هاكان كارا جاي عن استيراد العراق ذهبا تركيا بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2021.
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