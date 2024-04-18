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أسعار النفط تسجل أدنى مستوى في ثلاثة اسابيع

اقتصاد

2024-04-18 | 10:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أسعار النفط تسجل أدنى مستوى في ثلاثة اسابيع
المصدر:
رويترز
995 مشاهدة

سجلت أسعار النفط، اليوم الخميس، أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع لتواصل خسائرها وسط آمال في انحسار التوتر في الشرق الأوسط، وهو من أهم المناطق المنتجة للخام، فيما يتحول تركيز المستثمرين إلى التوقعات بتراجع الطلب.

وبحلول الساعة 1135 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا فقط بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 86.69 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 82.16 دولار للبرميل. وكلاهما متراجع للجلسة الرابعة على التوالي.

وانخفضت الأسعار بأكثر من دولار عند أدنى مستوياتها خلال الجلسة، كما انخفضت بنحو أربعة بالمئة منذ بداية الأسبوع.

ويقلص المستثمرون علاوة المخاطر الجيوسياسية على أسعار النفط وسط توقعات بأن تفلح ضغوط دولية في كبح حدة أي رد إسرائيلي على الهجوم الذي شنته إيران في 13 نيسان.

وقال أولي هفالبي، محلل شؤون السلع الأولية لدى إس.إي.بي ريسيرش، لوكالة رويترز، إن أي عقوبات غربية جديدة على إيران يمكن أن تعوض أثرها زيادة الإنتاج من دول أخرى منتجة للنفط، وقد يكون تأثيرها محدودا دون تعاون صيني.

ووفقا لبيانات رويترز فإن إيران ثالث أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومن شأن تراجع حدة صراعها مع إسرائيل تقليل احتمالات تعطل الإمدادات.

وسلط محللون في جيه.بي مورغان الضوء في مذكرة صدرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء على أن استهلاك النفط العالمي منذ بداية نيسان يقل 200 ألف برميل يوميا عن المتوقع، بمتوسط 101 مليون برميل يوميا.

كما أدى ارتفاع مخزونات الخام الأميركية إلى كبح الأسعار. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام ارتفعت 2.7 مليون برميل إلى 460 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 نيسان، وذلك مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بأن تزيد المخزونات 1.4 مليون برميل.
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