قفزة بأسعار النفط بعد تقارير الرد الإسرائيلي على ايران

وارتفعت العقود القياسية بأكثر من ثلاثة دولارات قبل أن تتراجع قليلا، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.63 دولار أو ثلاثة بالمئة إلى 89.74 دولار للبرميل، وقفز عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الأكثر نشاطا 2.56 دولار أو 3.1 بالمئة إلى 84.66 دولار للبرميل.ونقلت محطة إيه.بي.سي نيوز عن مسؤول أمريكي القول إن صواريخ إسرائيلية أصابت موقعا في إيران، ومع فجر اليوم تجاوزت أسعار النفط الـ90 دولارا للبرميل، لكن مع التقارير التي تفيد بعدم حدوث اضرار كبيرة نتيجة القصف وكان محدودا انخفضت أسعار النفط مجددًا عند 85 دولارا للبرميل.وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن دوي انفجار سمع قرب مطار بمدينة أصفهان الإيرانية لكن السبب لم يعرف على الفور. وتوجد العديد من المواقع النووية الإيرانية بإقليم أصفهان، بما في ذلك موقع نطنز الذي يحتل المكانة الأبرز في البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم.