نفط روسيا يستحوذ على المزيد من حصص الشرق الأوسط في سوق الهند.. كم خسر العراق؟

وأظهرت بيانات تتبع السفن من مصادر بالصناعة أن روسيا أصبحت أكبر مورد للنفط إلى الهند خلال السنة المالية 2023-2024 للعام الثاني على التوالي، مما قلص الحصة السوقية لمنتجي الشرق الأوسط وأوبك إلى مستويات تاريخية منخفض، بحسب رويترز.وتتغذى نيودلهي على النفط الروسي المباع بسعر مخفض بعد أن امتنعت الدول الغربية عن الشراء وفرضت عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا. ونتيجة لذلك أصبحت روسيا الآن المورد الأول لثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.وواصلت الهند شراء النفط الروسي على الرغم من المشاكل التي فرضتها مجموعة من العقوبات التي تهدف إلى خفض عائدات موسكو من النفط لتمويل الحرب.وروسيا حليف لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكنها استهلكت حصة الهند من المواد الخام التي يستوردها كبار منتجي أوبك في الشرق الأوسط.وتظهر البيانات أن النفط الروسي شكل نحو 35 بالمئة من إجمالي واردات الهند من النفط الخام البالغة 4.7 مليون برميل يوميا في السنة المالية المنتهية في 31 مارس آذار مقارنة بنحو 22 بالمئة قبل عام.وتظهر البيانات أن الهند استوردت 1.64 مليون برميل يوميا من النفط الروسي في السنة المالية 2023/2024، بزيادة نحو 57% عن العام السابق.وتظهر البيانات أن ذلك رفع حصة النفط من روسيا وكازاخستان وأذربيجان، أعضاء كومنولث الدول المستقلة، في واردات الهند إلى 39% في 2023-2024 من 26% قبل عام. وفي المقابل، انخفضت حصة نفط الشرق الأوسط في الواردات الهندية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 46% من 55%.وواصل العراق كونه ثاني أكبر مورد للهند تليها المملكة العربية السعودية في 2023/24.وأظهرت البيانات أن الهند استوردت كمية متساوية من النفط من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك لأول مرة في 2023/2024.وجاء انخفاض واردات النفط السعودية بعد ارتفاع أسعار البيع الرسمية التي حددتها شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة لمعظم العام، في حين انخفضت الواردات من الكويت بشكل حاد بعد أن حول المنتج خامه إلى مصفاة محلية جديدة.